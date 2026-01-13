Врачи роддома №1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники погибли девять новорожденных, еще 20 лет назад с жестокостью обращались с роженицами.

Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Кристина, персонал хамил ей, отказывался делать кесарево сечение без взятки и не показывал ей сына после родов.

«Лежала там в 2005 году, привезли с преждевременными экстренными родами. Отношение хамское, прокесарили только после того, как муж привез деньги, чуть не угробили меня и ребенка, сын потом долго лежал под кислородом. Нас под шумок выписали быстренько, шов загноился. Потом уже в больнице заново вскрывали, чистили. Персонал постоянно ходил злорадствовал, особенно медсестры. В реанимации ад был полный — не успела прийти в себя, сказали чуть ли не матом, чтобы взяла вещи и пошла наверх. Ели живая уползла. Ребенка не показывали, не говорили, что с ним. Еле упросила медсестру рассказать, что с сыном. Нас с барокамеры быстро перевели, так как много деток после родилось недоношенных, и мест всем не хватало в барокамерах. В соседней палате девочка лежала, ребенок умер у нее через пару дней, муж у нее скандал учинил в больнице. По слухам, ребенок родился здоровый, по неизвестным причинам умер. И это не единичные случаи хамства и смертей в этом роддоме», — сказала она.

Женщина отметила, что после родов в этом медучреждении у нее до сих пор проблемы со здоровьем.

«С остальными беременностями я этот роддом стороной обходила. Даже когда экстренно повезли в него со второй беременностью, я сбежала. В итоге оттуда на такси в третий на Ильинку уехала. Третий, пятый, второй — отличные роддома, и на сохранении лежала, и рожала, отношение к девочкам и деткам отличное. Но первый — это адское место. Жаль, закрыли третий и пятый, лучше бы вместо этих роддомов первый прикрыли вместе с теми врачами. К сожалению, как звали врачей, уже не помню. Помню только внешность одного, он был рыжий, хам, мне в позвоночник укол делал. И все время угорал — повезет, если ноги не откажут. С третьей попытки только смог прокол сделать. По итогу так ничего и не онемело, резали почти на живую. В итоге от боли орала, и меня увели в сон. Спина, где ставили укол, болит до сих пор. Теперь на том месте грыжа. 20 лет мне было. Первые роды и жесть полнейшая, желание рожать отбили на семь лет», — заключила она.

Еще одна роженица Галина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что врачи во время родов обсуждали ее внешность и вес.

«Самый кошмарный роддом, который вообще я когда-либо видела. Я приехала в 2013 году, тогда мой вес был в районе 100 кг. Мне на тот момент было 23 года, меня отправили экстренно на кесарево сечение, и я всю процедуру слушала о том, как можно было себя вообще запустить, как они должны меня таскать такую корову, хамили всю процедуру», — заявила она.

Женщина пожаловалась, что после родов у нее началось заражение, однако в выписке врачи указали диагноз «аппендицит», чтобы «прикрыть» свою ошибку.

«У меня были адские боли в животе, ко мне вызвали хирурга, который сказал, что у меня подозрение на аппендицит. Я говорю, у меня температуры нет, аппендицит сопровождается высокой температурой. Я отказалась от госпитализации, но на следующий день мне стало еще хуже. Меня отвезли в хирургию, причем, так как у них не было транспорта, они меня голую накрыли пеленочкой и отвозили меня с одного корпуса в другой на каталке. Там меня прооперировали. Когда я лежала в реанимации, приходил врач, приходили интерны. Они между собой разговаривали, и врач сказал, что девушка поступила, заражение было с дальнейшей материнской несостоятельностью. В гинекологии, когда меня после хирургии перевели, врач сказала, что мне написали в выписке, что у меня не до конца остатки от родильного места отошли, что у меня там все вычистили, все замечательно, все прекрасно, то есть не подтвердился диагноз о том, что у меня детей не будет. Я говорю: послушайте, а что вы мне в выписке напишите? Ответ: аппендицит, то есть по факту они друг дружку там прикрывают. Получается, меня там могли угробить, мне хирург сказал, что если бы ты еще день повыпендривалась со своими я не поеду, в морге бы оказалась», — уточнила она.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке — дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Уже после публикаций эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он заявил, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Появились подробности о смертях младенцев в роддоме Новокузнецка

Как писал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев могла стать респираторная инфекция.