Экс-роженица роддома №1 в Новокузнецке: загноившийся шов обнаружили случайно

Жительница Новокузнецка, которая рожала в больнице №1, рассказала RT, что она неделю лежала с температурой: акушеры винили её, что плохо сцеживает молоко, а оказалось, что загноился шов после кесарева.

По словам собеседницы, эта история произошла в декабре 2018 года: она была на восьмом месяце, когда произошло отслоение плаценты и пришлось экстренно делать кесарево. Ребёнка ей долго не показывали и ничего не объясняли — девочку отправили в перинатальный центр. Почти сразу же проблемы начались и у самой Алины.

«Неделю не проходила температура — 38—39. Сначала говорили, что дело в молоке — якобы плохо сцеживаю. На УЗИ эта проблема не подтвердилась. Загноившийся шов обнаружили случайно во время осмотра, когда из него пошёл гной и запах», — цитирует её Telegram-канал RT.

Девушка говорит, что ей тогда было 19 лет и молодой маме в роддоме толком никто ничего не объяснял. Её просто отправили на скорой в гинекологическое отделение другой больницы. Там она пролежала до конца декабря и смогла увидеть свою дочку лишь перед самым Новым годом. Ребёнок и мама сейчас полностью здоровы.

«Что касается работы врачей с детьми и самими родами, у меня нет вопросов. Но вот когда доходит до мам и операций… Про грубое отношение говорить не буду — врачи хамят и нервничают по любому поводу. Если бы выбирала роддом сейчас, конечно, постаралась бы попасть в другое медучреждение», — добавила собеседница.

Ранее СК связи с гибелью девяти младенцев в новогодние праздники в роддоме в Новокузнецке возбудил уголовное дело.

RT поговорил с женщинами, которые рожали в соответствующем медицинском учреждении. Они заявили, что сотрудники проявляли халатность к ним, а также игнорировал их просьбы о помощи.

Вместе с этим главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков отмечал, что у роддома хорошие показатели и причина недавней гибели детей ещё не выявлена.