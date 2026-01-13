Камеры в школьных туалетах: в российском городе разгорается новый скандал

Ученики одной из школ Новосибирска пожаловались на то, что в туалетах учебного заведения было установлено видеонаблюдение, а их родители заявили, что не давали согласия на появление камер. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, подростки выложили фотографии камер в туалетах в соцсетях. То, что они действительно установлены, подтвердили и родители, отметив, что никаких разрешений на это не подписывали.

«Камеры установлены не в кабинках, они висят возле раковин. Руководство школы объяснило, что это нужно, чтобы дети в туалетах не хулиганили. Нам сообщили, что наша школа не первая, которая практикует такое», — пояснила изданию мама одного из учеников.

Газета напомнила, что это уже не первый скандал с установкой камер в школьных туалетах. В 2024 году педагоги и родители учеников бердского лицея пожаловались на камеры в учительской, туалетах и кабинетах. Установку видеонаблюдения признали незаконной, камеры были убраны.

При этом в прокуратуре сообщили, что не давали никаких рекомендаций и указаний по установке камер, организована проверка. В свою очередь юрист Михаил Спиридонов обратил внимание на то, что установка видеокамер в школьных туалетах «нарушает неприкосновенность частной жизни, гарантированную статьями 23–24 Конституции РФ и статьей 152.2 Гражданского кодекса РФ».

Напомним, что ранее ученики в Воронеже пожаловались на досмотр, который им устроили на входе в учебное заведение перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Также в СМИ была распространена информация о том, что школьникам из Чувашии якобы пришлось раздеться до нижнего белья, чтобы попасть на Единый государственный экзамен.