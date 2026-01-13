В Белгороде частично восстановили электроснабжение после массовой атаки

Электроснабжение Белгорода после массовой атаки украинских дронов на прошлой неделе частично восстановлено. Жителей Белгородской области будут перевозить в другие города и регионы, если перебои с электроснабжением усугубятся. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в обращении к жителям в соцсетях. Он подчеркнул, что речь идет о мерах в чрезвычайных ситуациях, а не о массовой эвакуации. Полностью восстановить электроснабжение за счет резервных мощностей, по словам Гладкова, невозможно:

«Продолжали анализировать сложную ситуацию, связанную с частичной потерей тепла, электроэнергии, и возможности ухудшения ситуации. Понимаем, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, многоквартирные дома в первую очередь и на промышленные предприятия невозможно. Будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы. Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить свои вещи, переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать в случае возникновения сложной чрезвычайной ситуации, когда не будет тепла, электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам, там, где есть тепло, электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом. Мы понимаем, что нужно делать, и вся помощь будет оказана».

В Белгороде частично удалось справиться с последствиями недавней массовой атаки украинских дронов. В городе и окрестностях был полный блэкаут. Сейчас обстановка улучшается, говорит собственный корреспондент «Российской газеты» в Белгородской области Анна Скрипка:

Анна Скрипка, собственный корреспондент «Российской газеты» в Белгородской области:

«В Белгородской области в большей степени удалось восстановить электроснабжение, значительная часть всей инфраструктуры в настоящее время работает в том числе и за счет резервных источников генерации. Электричество в нашем пригороде появилось буквально спустя 24 часа после того ракетного удара, из-за которого пропало. Нужно сказать о том, что в самом городе подачу электроэнергии начали восстанавливать уже в первой половине дня, и очень многие микрорайоны были обеспечены электричеством за счет той же самой резервной генерации, переподключения, ну и, конечно же, самоотверженной работы энергетиков. Водоснабжение стало как раз тем самым нюансом, о котором сразу же сказали белгородцы, где-то вода пропала, где-то вода текла очень тоненькой струйкой. Но можно сказать о том, что водоснабжение в большей степени было восстановлено к вечеру 10 января, работали магазины шаговой доступности, работали службы и социальные учреждения, которые не могут остановить свою деятельность. Люди отнеслись к этому всему достаточно спокойно. Те, кто уже исчерпал возможности пауэрбанков, приходили в пункты, организованные в том числе и бизнесом, для того, чтобы подзарядить свои гаджеты и оставаться на связи со своими родными, близкими, которые, конечно же, в этой ситуации очень волновались за каждого белгородца».

В свежей сводке российское Минобороны сообщило, что ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и ВПК Украины. Украинские СМИ сообщали о прилетах дронов по объектам в Киеве и новых экстренных отключениях света. В Одессе ночью были прилеты по двум объектам энергетики.