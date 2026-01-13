МВД: в Приморье число преступлений в новогодние праздники снизилось на треть

Количество преступлений во время новогодних праздников в Приморском крае в 2026 году снизилось с 319 до 210 по сравнению с 2025 годом. Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам работы экстренных и аварийных служб Приморья во время новогодних праздников и циклона, в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщил заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю Александр Волочко.

"По сравнению с прошлым годом [число преступлений] снизилось довольно значительно. В этом году было 210 преступлений, в прошлом году было 319 на этот период времени. В том числе мы отмечаем достаточно серьезное снижение краж - с 93 до 30 в этом году, грабежей - с 6 до 2, мошенничеств - с 43 до 14, почти в два раза [снизилось число] наркопреступлений - с 37 до 19. Ну и серьезное снижение - с 7 до 1 - это умышленное повреждение имущества граждан", - сказал он.

Волочко добавил, что этих показателей удалось достичь за счет профилактики среди населения.