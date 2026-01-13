В Госдуме отреагировали на гибель новорожденных в новокузнецком роддоме

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Рамблером прокомментировала смерть младенцев в роддоме Новокузнецка. Парламентарий заявила о необходимости провести тщательное расследование произошедшего.

Как ранее сообщил ТАСС, в одном из роддомов в городе Новокузнецке Кемеровской области за новогодние праздники умерли девять младенцев. По факту смерти новорожденных следователи завели уголовное дело.

К сожалению, чаще всего такие трагедии случаются по вине так называемого человеческого фактора. Но пока окончательные выводы касательно произошедшего в роддоме делать преждевременно. Сейчас необходимо провести тщательное расследование всех обстоятельств случившегося в рамках возбужденного уголовного дела. Важно провести всестороннее рассмотрение всей доказательной базы. При этом выводы из этой трагедии в любом случае должны быть жесткими и справедливыми. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили о допросе медиков из роддома в Новокузнецке после гибели новорожденных.