В Таганроге ввели режим ЧС

Власти Таганрога Ростовской области ввели режим ЧС на территории поврежденных предприятий, домов и учебного учреждения после атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

"Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 [мск] в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД (многоквартирных дома - прим. ТАСС), одно учебное заведение", - написала она в своем Telegram-канале.

Глава города добавила, что рабочая группа начала обход поврежденных домов для оценки ущерба, специалисты приступили к закрытию теплового контура.

13 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территориями Таганрога и Красносулинского района, предварительно, в результате атаки пострадавших нет. В Таганроге повреждения получили промобъекты, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.