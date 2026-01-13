Появилась новая версия о тайном отъезде пропавших Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что пропавшие супруги Усольцевы могли тайно уехать в США вместе с дочерью через Монголию или Казахстан. Об этом Игнатов рассказал News.ru.

По данным Игнатова, в 1990-е годы у Сергея Усольцева был «тесный контакт» с США. Криминалист предположил, что семья могла решить «кардинально изменить свою жизнь». С чем могло быть связано такое решение, он не уточнил.

В конце сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в Красноярском крае. В тот же день они перестали выходить на связь. Сын пропавших супругов сообщал ТАСС, что его родители - походники, отец имеет большой опыт таежных походов.

СМИ сообщали, что в том месте, где могли находиться туристы, поисковой квадрокоптер зафиксировал двух медведей. В поисках пропавшей семьи приняли участие сотрудники полиции, МЧС, спасатели, волонтеры, охотники и рыбаки.

В январе в Следственном комитете (СК) РФ сообщили ТАСС, что никто из опрошенных свидетелей не подтвердил версию побега семьи Усольцевых. В СК подчеркнули, что члены семьи могли свободно покинуть страну, запрета на выезд для них установлено не было.

Появились подробности о потерпевших по делу о пропаже семьи Усольцевых

Дома у Усольцевых нашлись просроченные загранпаспорта со штампами, доказывающими систематические поездки за границу. С заявлениями о получении новых паспортов они не обращались. Родственники Усольцевых заявили, что у семьи не было причин для отъезда из страны без предупреждения.

Восьмого января в СК сообщили, что семья могла пропасть в одной из многочисленных пещер Кутурчинского Белогорья. Во время поисков семьи были обнаружены две пещеры со входами-колодцами диаметром два метра. Протяженность ходов пещер составляет около 70 метров, глубина - 32 метра.