Минздрав направил комиссию в Кузбасс для проверки службы родовспоможения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область группу специалистов для проверки работы службы родовспоможения. Ее возглавит руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом во вторник, 13 января, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

По его словам, в регион отправится группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета, передает Интерфакс.

О трагедии стало известно 13 января. По информации СМИ, во время январских каникул в стационаре скончались шесть детей, трое из них умерли в один день. Позже число умерших новорожденных в учреждении увеличилось до девяти. В связи с инцидентом сотрудники CУСК и прокуратура Кемеровской области начали проверку.

По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, причиной гибели младенцев в роддоме Новокузнецка могла стать бактериальная инфекция. Он отметил, что в медицинском учреждении, вероятно, имели место нарушения системного контроля за состоянием персонала и несвоевременная санитарная обработка помещений.