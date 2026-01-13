Онищенко назвал возможную причину смерти детей в новокузнецком роддоме

Причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме могла стать бактериальная инфекция.

Такое мнение высказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Сказать, что это вирусная инфекция какая-то, ну, я вряд ли допущу такую возможность. Потому что мог бы быть один случай, два, даже три. Судя по скорости и по такому количеству трагических жертв, это, конечно, прежде всего бактериальная инфекция", - сказал Онищенко.

Он отметил, что, очевидно, были нарушения в медицинском учреждении, такие как нарушение системного контроля за состоянием персонала, несвоевременная мойка. Отягощающим обстоятельством мог стать и праздничный период, когда в роддоме работал только дежурный персонал.