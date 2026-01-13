Жители российского региона лишились авиасообщения из-за мощного циклона

Жители Камчатки временно лишились авиасообщения из-за мощного циклона. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

«Центральные и местные авиарейсы отменены в связи с непогодой, циклон сопровождается мощными осадками и шквалистым ветром. По погодным условиям будет принято решение о возобновлении воздушных перевозок», — объяснили в ведомстве.

Также в правительстве добавили, что решение о возобновлении или дальнейшей заморозке рейсов будет принято 13 января до конца дня.

