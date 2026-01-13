В Госдуме назвали «трагедией» смерти младенцев в Новокузнецком роддоме

Необходимо выяснить, кто допустил халатность и почему не были приняты меры.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ситуация вопиющая, когда в 21 веке в роддоме умирают младенцы, причём это почему-то происходит именно на новогодних праздниках. Депутаты уже всё это комментируют, были направлены соответствующие запросы, подключились правоохранительные органы, проводится проверка. Но жизни детей уже не вернуть — это трагедия, это страшно. Звучат версии и предположения. Нужно проанализировать и понять, кто допустил такую халатность, такую оплошность, почему не были приняты необходимые меры, чтобы не произошло массовой гибели новорождённых. Из этого всего нам нужно сделать вывод, что надо внимательно относиться к своим должностным обязанностям, в какой бы период на рабочем месте ты ни находился. Те семьи, которые с этим столкнулись, для них это сильнейшая трагедия и серьёзный психологический шрам».

Ранее сообщалось, что число погибших новорождённых в роддоме Новокузнецка выросло до девяти. Младенцы умерли за новогодние праздники в акушерском стационаре №1, закрытом на карантин.