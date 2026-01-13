В минздраве Кузбасса раскрыли подробности о гибели младенцев в роддоме

В министерстве здравоохранения сообщили, из-за чего погибли новорожденные в роддоме №1 города Новокузнецка.

По информации минздрава, с 1 декабря 2025-го по 11 января 2026 года количество родов в роддоме составило 234. Тридцать два ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Семнадцать из них находились в крайне тяжелом состоянии (шестнадцать появились на свет раньше срока, в том числе, с экстремально низкой массой тела).

У всех семнадцати младенцев, как уточнили в минздраве, присутствовала тяжелая внутриутробная инфекция. В том числе, у одного ребенка был первичный иммунодефицит. Некоторые малыши находились в отделении интенсивной терапии более тридцати дней.

"Всем новорожденным была оказана помощь в соответствии с клиническими рекомендациями. К сожалению, девять детей не выжили. Еще четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, а четверо, согласно маршрутизации, переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю.Е. Малаховского", - сообщили в минздраве региона.

Первый роддом Новокузнецка прекратил прием рожениц в связи с карантинными мероприятиями из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. После выписки всех мам и ребятишек будет организована плановая профилактическая обработка. Она, согласно санитарно-эпидемиологическими требованиями, проводится раз в полгода. Тем временем в городе продолжает работу родильный дом №2.

Ранее стало известно о том, что за прошедшие новогодние праздничные дни в новокузнецком роддоме № 1 умерли несколько младенцев. По данным СКР, погибли девять младенцев. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.