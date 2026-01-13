В новокузнецком роддоме под наблюдением остаются четыре ребенка

Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии после рождения в новокузнецком роддоме. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу из новокузнецкого роддома.

С 1 декабря по 11 января в новокузнецком роддоме было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии. После выписки всех пациенток и детей из новокузнецкого роддома будет проведена плановая профилактическая обработка.