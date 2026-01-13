На "Госуслугах" появился реестр злостных неплательщиков алиментов

Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах", сообщает Минцифры РФ.

"Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в сам реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Для самой проверки понадобится фамилия, имя и отчество человека, а также его дата рождения. Сам сервис доступен всем пользователям "Госуслуг". "Сервис поможет оценивать финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок, и может стать стимулом для должников погасить задолженность", - добавили в министерстве.