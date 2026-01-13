В аэропортах Краснодарского края задерживаются 47 рейсов

Вылет и прилет 47 рейсов задерживают в международных аэропортах Краснодара и Сочи, следует из данных онлайн-табло.

В аэропорту Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются шесть рейсов в Москву, три - в Санкт-Петербург, два - в Новосибирск, по одному - в Кутаиси (Копитнари), Казань, Екатеринбург, Красноярск, Наманган (Узбекистан) и Сургут.

На прилет задержаны пять рейсов из Москвы, три - из Сочи, по два - из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному - из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Намангана (Узбекистан), Самарканда (Узбекистан), Красноярска, Антальи (Турция), Сургута.

В аэропорту Сочи задержаны вылеты и прилеты 10 рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются шесть рейсов - три в Краснодар, два в Москву и один в Екатеринбург. На прилет задержаны еще четыре рейса: из Кутаиси (Копитнари), Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.

В аэропорту Геленджика, согласно онлайн-табло, задержек нет. Накануне Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов в Краснодаре и Геленджике. Они были сняты в Краснодаре 13 января в 07:46 мск.

На работу авиатранспорта локально влияют аномальные снегопады. В Краснодаре снег пошел накануне, 12 января, и продолжается до сих пор, только за первую ночь выпало 15 см снежного покрова. Из-за непогоды в аэропорту Краснодара было приостановлено обслуживание рейсов, 17 самолетов сели на запасных аэродромах, сообщала Росавиация.