Названа причина закрытия роддома в Новокузнецке

Родильный дом №1 в Новокузнецке, в отношении которого проходят проверки после сообщений о смерти младенцев, был закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре N 1 НГКБ N 1 им. Г.П.Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мадучреждения, дефицита кадров в стационаре нет, о дате открытия стационара станет известно позднее.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» ранее сообщил, что во время новогодних каникул в родительном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. В материале говорится, что сейчас медицинское учреждение не работает. Официально его закрыли в связи с карантином из-за ОРВИ. Авторы публикации уточнили, что девять новорожденных умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.