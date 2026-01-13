Под Перевозом вновь заметили аиста, который не улетел не юга и остался зимовать

В Перевозском районе вновь заметили аиста, который не улетел не юга и остался зимовать. Он живет в районе реки Пьяна, рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Птицу вновь обнаружили среди заснеженных берегов реки. Она внимательно наблюдала за рыбаком, сидевшим у лунки. Как отмечают инспекторы ведомства, аист выглядел абсолютно здоровым.

© Нижегородская правда

«Кадры подтверждают, что птица в полном порядке, изъятие из естественной среды не требуется», — отметили в ведомстве.

Наблюдения за пернатым еще продолжатся и, при необходимости, ему окажут необходимую помощь.

Посмотреть видео с птицей можно в Telegram-канале «Нижегородской правды».

Напомним, что в декабре 2024 года нижегородцы также видели на реке аиста, который по неизвестным причинам не улетел зимовать на юг и остался на территории Нижегородской области. Все это время за птицей наблюдали, и в итоге она успешно пережила зиму.