Подавший жалобу на Ларису Долину Глеб Рыськов раскрыл подробности нарушения певицы

Природоохранная прокуратура приняла к рассмотрению жалобу саратовского предпринимателя Глеба Рыськова, который указал на предполагаемое нарушение водного кодекса со стороны певицы Ларисы Долиной. Суть своей претензии бизнесмен пояснил в беседе с «МК».

Рыськов обратился в Министерство экологии и природопользования Московской области в связи с планами по обустройству рекреационных объектов у ручья в деревне Протасово. В ходе подготовки документации бизнесмен обратил внимание на водный объект, вызывающий вопросы с точки зрения законодательства.

«Я посмотрел детально и увидел там земельные участки. Проверил их, и оказалось, что они в собственности не абы кого, а народной артистки Ларисы Долиной. Ей принадлежат два участка площадью 3,5 тысячи и 4,3 тысячи квадратных метров. На втором певица сделала искусственный пруд на 230 квадратных метров. Ручей, находящийся, между прочим, в федеральной собственности, проходит рядом с ним. Пруд Долиной заезжает на берег ручья, а береговая линия, согласно водному кодексу, не может принадлежать частному лицу», — рассказал Глеб.

По мнению заявителя, Долина обязана устранить выявленные нарушения — в частности, провести рекультивацию земли и освободить прибрежную защитную полосу. Рыськов подчеркнул, что любые работы по снятию почвенного слоя или возведению частных сооружений в этой зоне противоречат закону.

Примечательно, что ранее Глеб Рыськов уже выступал с судебными исками против Филиппа Киркорова, рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и певицы Аллы Пугачёвой. Поводом также послужило использование прибрежных территорий не по закону.