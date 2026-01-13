Адвокат рассказала, как приставы будут выселять Долину

Приставы применят силовые меры, если певица Лариса Долина не освободит квартиру Полине Лурье, которая планирует добиваться выселения артистки через судебных приставов. О том, как проходит подобная процедура, адвокат Ирина Зуй сообщила в беседе с aif.ru.

Певица сорвала запланированную на прошлую неделю процедуру передачи квартиры покупательнице, в связи с этим Лурье инициировала обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением о возбуждении исполнительного производства для принудительного выселения.

Как рассказала адвокат, после принятия заявления судебные приставы-исполнители вынесут постановление, в котором устанавливается срок для добровольного исполнения (обычно это пять дней). Далее документ направляется должнику через «Госуслуги» или заказным письмом по почте. Отсчет срока для освобождения помещения начинается с момента получения постановления ответчиком, отметила Зуй.

Если к установленной дате Долина не освободит квартиру добровольно, приставы будут вынуждены применить силовые меры. В рамках закона, в присутствии Лурье и понятых, дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта, добавила адвокат.

До этого Mash заявил, что певица вместе с дочерью и внучкой улетела на отдых в Абу-Даби и не отдает ключи от квартиры.