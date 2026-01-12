Синоптик назвал причину аномальных снегопадов этой зимой

С учетом изменений климата летние осадки становятся все более мощными, продолжительными и интенсивными, за короткие периоды выпадает большое количество дождя. Такая же тенденция наблюдается и зимой: южные циклоны приносят все большее количество осадков. На это указал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Парламентская газета

На данный момент появились данные, что по интенсивности выпадения осадков циклон, который обрушился на Россию в эти новогодние праздники, занимает пятое место за весь 146-летний период наблюдений, отметил эксперт.