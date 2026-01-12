Синоптик назвал причину аномальных снегопадов этой зимой
С учетом изменений климата летние осадки становятся все более мощными, продолжительными и интенсивными, за короткие периоды выпадает большое количество дождя. Такая же тенденция наблюдается и зимой: южные циклоны приносят все большее количество осадков. На это указал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
На данный момент появились данные, что по интенсивности выпадения осадков циклон, который обрушился на Россию в эти новогодние праздники, занимает пятое место за весь 146-летний период наблюдений, отметил эксперт.
«Однако южные циклоны в зимний период — явление практически ежегодное. Вместе с тем, подобная сила этих циклонов стала характерной для последних лет, что указывает на нарастающую интенсивность аномальных природных явлений», — добавил синоптик.