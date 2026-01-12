Кабан украл рыбу у рыбаков

Кабан украл добычу у рыбаков в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие записал на камеру очевидец. На получившихся кадрах можно увидеть, как животное подбегает к рыбакам, которые расположились на большом замерзшем озере. После этого кабан ворует у них крупную рыбу и начинает убегать.

При этом, рыбаки попытались вернуть свою добычу. В итоге три мужчины с веслами и приспособлениями для подводной рыбалки попытались догнать кабана, но животное оказалось быстрее.

Ранее лиса украла сани с рыбой у рыбака под Астаной.