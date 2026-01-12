Абиссинского кота из Москвы признали самым красивым в мире

Такое звание ему присудила Всемирная федерация кошек. На международном конкурсе Дарлен Флёр Далмор Блэк набрал более 19 000 баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. На третьей строчке — короткошёрстный британец из Белоруссии. Победителя отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках. Животных оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

© Соцсети

Российскому абиссинцу полтора года, в 2025-м он посетил около полусотни выставок. Далмор живёт у заводчиков. Они ласково называют его Далмоша. По их словам, у кота выставочный темперамент, он харизматичный, активный и любопытный.