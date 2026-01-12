Турист из РФ подхватил бластоцитоз в священном источнике на Бали

Россиянину потребовалась помощь медиков после посещения Бали. Об этом сообщает Baza.

© Газета.Ru

По данным Telegram-канала, вместе с женой мужчина отправился на курорт, чтобы посетить храм Тирта Эмпул и совершить обряд очищения в святом источнике, в рамках которого необходимо трижды окунуться в воду и прополоскать ею рот. Путешественник выполнили все условия.

Спустя несколько месяцев у него на коже появились высыпания. Позже он заметил акне, зуд по всему телу и другие признаки болезни.

«Со слов жены, организм мужа просто перестал функционировать: ЖКТ не переваривал пищу, поджелудочная дала сбой, а сон исчез.», – сообщается в публикации.

Точный диагноз россиянину не могли поставить длительное время, но после одного из анализов у него выявили бластоцитоз – инфекцию, причиной которой становятся микроорганизмы, обитающие в загрязненной воде.

Мужчина принимал необходимые лекарства в течение года. Помимо этого, он несколько раз попадал в больницу. Сейчас ему лучше.

Ранее на Пхукете госпитализировали 23 россиян после крушения катера.