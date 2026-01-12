Европейские коллеги поручились за российского археолога Бутягина в суде

Коллеги из Европы поручились за российского археолога Александра Бутягина в варшавском суде на слушании о продлении ареста. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

"В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом", - говорится в сообщении.

Сотрудник Эрмитажа Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. Позже окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога до 4 марта.