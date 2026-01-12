Назван регион-лидер в центре России по высоте сугробов

Столичный регион стал лидером по высоте снежного покрова в центре России. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Согласно информации синоптика, на востоке Московской области в поселке Черусти высота сугробов составляет 51 сантиметр, тогда как в соседних регионах тот же показатель не превышает 45 сантиметров.

«Высокий снег, более 60 см лежит лишь на юге Архангельской области. Снежный покров до 10 см установился даже в Крыму», — отметила она.

Ранее Позднякова назвала москвичам время прихода нового снегопада. По словам эксперта, очередная волна интенсивного снега обрушится на столицу в ближайшую среду, 14 января.