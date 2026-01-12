В Госдуме возмутились поведением Долиной

Принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из скандальной квартиры, проданной покупательнице Полине Лурье, станет логичным и справедливым завершением истории, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это продолжение истории. Причем я сейчас говорю не о покупке квартиры и даже не о Долиной персонально, а о категории артистов — людей этой богемы, к каковой они себя относят, на мой взгляд, не всегда справедливо. Это невероятно завышенная самооценка, которой, в общем-то, наше общество и помогло сформироваться», — заметил Шолохов.

По словам депутата, некоторые артисты убеждены, что страна им должна за какие-то немыслимые заслуги.

«Долина также ставит себя выше общества, выше страны и выше законов в данном случае. Ведь она же считает, что законы в нашей стране не для нее написаны, и она вправе поступать, как ей кажется правильным, невзирая ни на судебное решение, ни на службу приставов, ни на что-то еще. Мне искренне жаль покупателей, которые попали в эту ситуацию», — добавил он. «Я думаю, что если Долина будет выселена из этой квартиры — это будет логичным и справедливым завершением истории. Таким образом, чтобы не от нее ждали правомерных и требующихся от нее по закону действий, а чтобы ее поставили перед фактом о том, что все сделано — замки поменяли, дверь вскрыли», — Александр Шолохов первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре.

Ранее стало известно, что покупательница скандальной квартиры Ларисы Долиной решила выселить артистку с участием судебных приставов. Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что певица, несмотря на вышедшие сроки выселения, до сих пор не передала ее подзащитной ключи. В связи с этим они решили написать заявление, которое передали судебным приставам.

В свою очередь, представитель Долиной сообщил, что та улетела на отдых до 20 января и займется решением всех вопросов после возвращения в страну.

Передача ключей была запланирована на 9 января, однако Полина Лурье не смогла их принять. Адвокат покупательницы поясняла, что это произошло из-за того, что Долина не пришла на встречу, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу квартиры, а также на подписание акта приема-передачи.