Сочи готовится к отражению мощного снежного шторма

Сегодня в Сочи ожидаются сильные дожди с грозами, которые завтра,13 января, перейдут в снегопады. Ветер достигнет скорости 20-22 метров в секунду. В горах ожидается метель, а на побережье трехбалльный шторм.

Об этом зашла речь на оперативном совещании в мэрии города, посвященном предстоящему ухудшению погодных условий.

"Прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах. В горах - сильный снег, метель, лавиноопасно выше 1000 метров, слабая лавинная опасность от 500 метров. Возможны паводки на реках и сход малых селевых потоков в предгорьях. Волнение моря до 3 баллов, высота волн 0,8-1,2 метров", - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Глава города Андрей Прошунин призвал жителей и гостей отказаться от личного транспорта при поездках в Красную Поляну и воспользоваться общественным: автобусами и электричками.

"Также прошу всех горожан и гостей не оставлять автомобили на обочинах дорог, вблизи площадок для сбора ТКО и под запрещающими знаками. Припаркованные машины мешают работе снегоуборочной техники", - заключил мэр Сочи.

Администрация города не рекомендует оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.