Посольство РФ на Кипре сообщило о смерти сотрудника дипмиссии Панова

Сотрудник российской дипмиссии А.В. Панов скончался. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе посольства.

© Максим Рыжков/ТАСС

В дипмиссии отметили, что его смерть является личной трагедией для всех, кто с ним знаком.

— С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник Посольства А.В. Панов, — говорится в сообщении.

Посольство оказывает помощь семье Панова и сотрудничает с кипрскими органами для возвращения его тела на Родину. При этом о дате прощания в России пока не сообщается.

Также в Telegram-канале дипмиссии не раскрыли официальную причину смерти сотрудника и не уточнили, где именно планируется его захоронение.