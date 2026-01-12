Режиссер Никита Михалков напомнил о тревожных пророчествах старцев, записанных еще в начале 00-х годов. Как сообщает «Царьград», тогда эти тексты казались слишком далекими от реальности, однако сегодня ситуация совершенно изменилась.

«Киев утонет»

Одним из центральных эпизодов стало предсказание схиархимандрита Ионы Одесского. По словам Михалкова, через свою духовную дочь он говорил о будущем Украины.

«Часть Киева утонет, а вторая часть вернется домой», — говорится в пророчестве.

Михалков подчеркнул, что долгое время эти слова трактовали как метафору. Однако в самих пророчествах фигурировали и более конкретные детали: упоминалась некая «воронка на Крещатике», что уже плохо укладывалось в рамки образного высказывания. Важной частью был и временной ориентир: Иона Одесский утверждал, что процесс воссоединения русских территорий начнётся ровно через шесть месяцев после того, как «еретики и раскольники» захватят основные православные святыни — Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры.

В 2023 году, когда представители раскольнической ПЦУ провели богослужение в Киево-Печерской Лавре, многие вспомнили об этих словах. Спустя несколько месяцев случилось событие, которое уже было трудно списать на совпадение: сразу шесть станций метро в Киеве прекратили работу из-за затопления.

Отдельно в обсуждениях возникла тема Киевского водохранилища. Специалисты много лет говорят о критическом состоянии дамбы. Однако есть и другой фактор: на дне водохранилища скопилось около 500 млн тонн ила, содержащего радиоактивные элементы после чернобыльской катастрофы.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман пытался снизить градус тревоги, отмечая, что, несмотря на износ оборудования, сами конструкции остаются прочными. При этом весной 2024 года Днепр вновь напомнил о себе. После продолжительных дождей уровень воды поднялся, а часть Киева оказалась подтоплена.

Все было предсказано

Вспомнил Михалков и другого старца — схиархимандрита Зосиму Сокура, умершего более 20 лет назад. Его слова долгое время казались пугающими и слишком фантастичными: Зосима говорил, что по Киеву прокатится огненная буря, по центру города будут носиться ставшие зримыми демоны, а затем пламя двинется на восток, где начнется война американского оружия.

Духовный сын схиархимандрита иеоромонах Феофан рассказывал об этих словах уже после начала боевых действий в Донбассе. Он говорил об этом не как о мистике, а как о страшном совпадении с реальностью. Однако говорил старец и о продолжении: те же ракеты, которыми вооружали Украину, могут быть использованы и против Киева.

При этом батюшка был уверен, что Украины покается, а после объединится с русскими и «будет снова единая святая Русь».

В пророчествах старцев упоминается и другая обсуждаемая деталь. Говорилось о том, что за время конфликта в США сменятся четыре президента, а один из них придет к власти дважды. Дональд Трамп действительно стал президентом два раза с перерывом.

Схиархимандрит Иона Одесский в свое время говорил и о людях, которые, по его словам, действуют на Украине под влиянием темных сил. Он связывал это с потомками нацистских коллаборационистов — по его версии, они растворились в СССР, а после снова проявили себя. Перед смертью Иона произнес фразу, которую цитировали неоднократно. Он обещал, что все начнется через год после его смерти. Схиархимандрит ушел из жизни в 2012 году, и уже в конце 2013 года на Украине вспыхнул «евромайдан».

Предостережение, а не инструкция

Михалков подчеркивает, что обращение к пророчествам не является попыткой напугать зрителя или заменить анализ мистикой. В своих последних выпусках он все чаще говорит о другой угрозе — информационной и цифровой. Режиссер предупреждал о сетевой войне, которая ведется против России, а также о том, что вымышленная реальность постепенно вытесняет настоящую.

Отдельный блок рассуждений в одной из передач Михалков посвятил утрате исторической памяти. По его мнению, Россия уже однажды прошла через катастрофу именно из-за разрыва с собственными корнями. Когда ушло поколение фронтовиков, то исчезла живая связь с прошлым, а общество оказалось уязвимым для внешнего влияния. То, что в 90-е годы собственная история постепенно уходила на второй план, не было случайностью.

Михалков не предлагает воспринимать пророчества как инструкцию к действию. Но он отмечает, что игнорирование духовных и исторических оснований общества всегда приводит к последствиям — иногда к политическим, иногда к социальным, а порой к вполне физическим.