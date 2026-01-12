В Краснодаре учителя уволили за оскорбления учащихся

Учителя алгебры одной из Краснодарских школ уволили после его речи перед шестиклассниками. Мужчина позволил себе нелицеприятные высказывания о русских. Как сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления Краснодара, идет педагогическое расследование. Также словами бывшего преподавателя заинтересовались в полиции.

Свое мнение педагог высказал прямо во время урока, а школьники записали его на диктофон. Запись дали послушать родителям, которые написали коллективную жалобу на учителя.

"В школе проводится педагогическое расследование. Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями. В данный момент учитель уволен из школы", - отметили в пресс-службе МЦУ Краснодара.

В полиции кубанской столицы уточнили, что сотрудники ведомства начали проверку в отношении мужчины.