Долину могут выселить из московской квартиры с участием приставов

Из-за неисполнения решения суда о передаче квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье в отношении народной артистки России Ларисы Долиной могут начаться принудительные исполнительные действия. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает Mash.

По ее словам, все предусмотренные сроки для добровольной передачи ключей истекли, а Долина обязательство не выполнила. В связи с этим в ФССП было направлено соответствующее заявление для возбуждения исполнительного производства.

Представитель певицы объяснил задержку тем, что Лариса Долина находится в отпуске за границей до 20 января, и все вопросы планируется урегулировать после ее возвращения. Однако факт поездки артистки в Абу-Даби, о котором покупатели узнали из социальных сетей, вызвал у них недоумение на фоне затянувшегося конфликта.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что быстрая передача ключей от квартиры покупательнице Полине Лурье может стать первым шагом к восстановлению репутации народной артистки России Ларисы Долиной.