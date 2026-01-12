Гладков сообщил о тяжелой ситуации в энергоснабжении Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о катастрофической ситуации в энергоснабжении региона, связанной с обстрелами со стороны ВСУ. Об этом он заявил на заседании правительства области.

Он отметил, что для восстановления энергетики затрачиваются колоссальные усилия.

«Ситуация крайне тяжелая... Те меры, которые мы предпринимаем — они колоссальные», — сказал Гладков.

По его словам, несмотря на усилия, предпринимаемые с 2022 года, заместить утраченные мощности пока не получается.

Утром 9 января Гладков заявил, что без электричества в Белгородской области после ракетного удара ВСУ оставались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях.

После ракетного обстрела были приняты меры для оперативного перехода на резервную генерацию, ситуация остается крайне сложной.