Российских депутатов уличили в самозахвате земли у Старооскольского водохранилища

Прокуратура РФ подготовила целый ряд исковых заявлений в адрес некоторых депутатов из Белгородской и Курской областей в связи с самозахватом берегов водохранилища на реке Оскол. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании местного правительства, пишет РИА Новости.

Хинштейн уточнил, что среди тех, кто обвиняется в самовольном ограничении доступа к воде, — разные люди, в том числе «уважаемые».

«Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей (Белгородской области. — «Газета.Ru»)», — сказал губернатор.

Хинштейн подчеркнул, что к береговой линии Старооскольского водохранилища необходимо обеспечить доступ и создать там условия для цивилизованного культурного досуга местных жителей. К этой работе он поручил подключиться в том числе Минприроды региона.

До этого Александр Хинштейн остался недоволен числом уволенных чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. Глава региона уточнил, что в списке тех, кто привлекался к ответственности или был от нее освобожден по нереабилитирующим причинам, значатся более 70 человек, однако уволены оказались всего девять. В связи с этим он поручил руководителю администрации региона и главам муниципальных образований провести проверку сотрудников.