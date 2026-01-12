Из-за сильного снегопада в Краснодаре закрыли ботанический сад

Из-за возможного падения деревьев под снежной нагрузкой в краевой столице закрыт для посещения Ботанический сад имени И. С. Косенко.

Об этом сообщает МЦУ Краснодара.

"12 января, в связи с налипанием мокрого снега ботанический сад будет закрыт. Просим вас учитывать эту информацию при планировании визита", - говорится в сообщении.

С ночи в столице Кубани не прекращается снегопад. Штормовое предупреждение продлено по 14 января.

"13-14 января в Краснодаре ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица", - сообщает ЕДДС Краснодар.

В зону непогоды попал и Международный аэропорт Краснодар, где были вынуждены приостановить обслуживание рейсов из-за недостаточного коэффициента сцепления самолетов с взлетно-посадочной полосой. Расчищать взлетные полосы аэродрома планируют до 15 часов.