Раскрыто число родившихся на новогодние праздники детей на Кубани

С 31 декабря по 11 января в Краснодарском крае родились 1470 малышей, из них 764 мальчика и 706 девочек.

© Российская Газета

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального минздрава Евгений Филиппов.

"Больше всего детей появилось на свет в Армавире, Новороссийске, Сочи, Краснодаре, Славянске, Абинске и Лабинске", - написал он.

Он также отметил, что за последние сутки на Кубани родилось 93 малыша (45 девочек и 48 мальчиков).

Чаще всего в 2025 году жители края называли новорожденных Софиями, Михаилами, Артемами, Евами, Александрами, Мариями, Матвеями, Марками, Аннами и Варварами.