Жители Люберец пожаловались на снежные заносы на дорогах

Жители подмосковных Люберец пожаловались на снежные заносы на дорогах, из-за которых личные автомобили оказались забаррикадированы, а автобусы не могут подъехать к остановкам. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"По словам местных, они обращались в дежурную часть и сообщали сотрудникам полиции о необходимости эвакуации машин, однако никаких мер так и не было предпринято", - сообщает канал.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По данным синоптиков, за сутки в пятницу выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Отмечается, что таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.