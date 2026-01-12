В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), в котором примут участие почти 24 тысячи учеников. В их числе ребята, успешно прошедшие муниципальный этап, а также победители и призеры прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

— Всероссийская олимпиада школьников — крупнейшее интеллектуальное соревнование страны. В этом учебном году в нем приняли участие более 500 тысяч юных москвичей — каждый третий школьник. Почти 200 тысяч из них вышли в муниципальный этап, порядка 24 тысяч — в региональный. Он продлится до 28 февраля. По его итогам сформируют сборную, которая представит столицу в заключительном туре, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Региональный этап олимпиады начался с соревнований по экономике. В ближайшее время участников ждут испытания по математике, физике и химии. Всего ребята проверят свои знания по 24 предметам. Расписание регионального этапа, а также задания прошлых лет для тренировки опубликованы на сайте олимпиады в Москве.

— Стартует третий региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Конечно, он очень важен для ребят, ведь на региональном этапе идет борьба за выход в финал. Он даст фантастические льготы для поступления без экзаменов в любой вуз по выборной специальности, — уточнил Иван Ященко, научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы.

В этом году впервые в программу олимпиады вошло соревнование по искусственному интеллекту. Новый профиль вошел в соревнования по информатике и вызвал огромный интерес у московских школьников, которые учатся в математических и ИТ-классах, а также в рамках проекта «Математическая вертикаль».

— Задания регионального этапа отличаются по сложности от прошедших туров. Ребятам предстоит по-настоящему серьезная борьба. И поэтому очень важно обеспечить им качественную комплексную подготовку, которая позволит превратить хорошие школьные знания в высокий олимпиадный результат. Московское образование дает ученикам возможность тренироваться и поддерживает на всем олимпиадном пути, помогая выбрать и дальнейшую карьерную траекторию. Важно, что в этой работе принимают участие и московские вузы. Столица поддерживает наших ребят и заинтересована в их успехах, — добавил Ященко.

Всероссийская олимпиада проводится в течение всего учебного года по 28 направлениям и состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и финального. В первом туре текущего сезона участвовали более 520 тысяч москвичей. Победители и призеры финального состязания смогут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или получить 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по соответствующему предмету.