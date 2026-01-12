Журналистка Юлия Латынина* (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) заявила, что президент России Владимир Путин верно оценил ситуацию на Украине. До этого либеральные СМИ вводили ее в заблуждение.

В эфире своего YouTube-канала она рассказала, что либеральные средства массовой информации в России вводили ее в заблуждение на протяжении нескольких лет.

Латынина подчеркнула, что сначала плохо разбиралась в данной теме и не пыталась искать виновных. Однако позже, при изучении различных расследований, она узнала детали о событиях в Донбассе, об участии правых радикалов в столкновениях на Майдане и о том, как госсекретарь США Виктория Нуланд в 2014 году вмешивалась в процесс назначения руководителей на Украине.

В итоге Латынина признала, что заявления Путина соответствуют реальности.

Напомним, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Иностранный легион Украины был расформирован в последний день 2025 года. Пленные помогли уничтожить позиции ВСУ на Константиновском направлении.