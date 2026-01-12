Жители российского региона остались без отопления в минус 40 градусов

В посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края произошла крупная коммунальная авария: местная котельная вышла из строя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сначала пропала горячая вода, затем батареи отопления резко остыли. Температура в квартирах упала до плюс 7 градусов, в то время как на улице держится мороз минус 37 градусов.

Специалисты коммунальных служб пока не смогли устранить поломку.

Жители остаются без тепла в экстремальных условиях. Amur Mash напоминает, что аналогичные отключения отопления в Новом Ургале уже фиксировались в декабре.

