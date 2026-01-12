Россиян предупредили, может ли работодатель забрать деньги в случае переплаты

Работодатель не может просто забрать излишне перечисленные сотруднику деньги. Если произошла переплата, вернуть её можно либо добровольно по согласию работника, по-человечески объяснив ему ситуацию, либо через удержание из будущих выплат.

Об этом рассказала в беседе с RT Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития Роскачества.

«Трудовой кодекс (ст. 137 ТК РФ) допускает удержание излишне выплаченной зарплаты только в строго определённых случаях, таких как счётная ошибка, неотработанный аванс, излишне выплаченные отпускные при увольнении», — пояснила эксперт.

При этом, по её словам, решение об удержании должно быть принято не позднее месяца с момента обнаружения ошибки.

«Без согласия работника спор решается только через суд. Размер удержаний ограничен и обычно составляет не более 20% дохода, в отдельных случаях — до 50%», — заключила специалист.

