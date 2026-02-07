Что нам обещал Жириновский

Владимир Жириновский неоднократно участвовал в президентских выборах. И именно благодаря своим избирательным кампаниям он стал известным и влиятельным политиком. О том, что особенного было в его предвыборных программах, читайте в материале «‎Рамблера».

Первые крупные кампании Жириновского пришлись на период распада СССР и первых лет новой России. В это время большинство политиков старались говорить осторожно и избегать резких оценок. Жириновский же выбрал противоположную тактику.

Одной из ключевых особенностей кампаний Жириновского было превращение выборов в публичное представление. Он активно использовал телевидение, ток-шоу и любые форматы, где можно было привлечь внимание. Скандалы, конфликты, резкие высказывания — все это становилось частью его политического инструментария. Очевидно, Владимир Вольфович понимал, что важно не столько убеждать, сколько постоянно находиться в поле зрения избирателей.

Он сознательно использовал резкие формулировки и провокационные заявления. Его выступления были эмоциональными, часто агрессивными, но при этом максимально понятными. Он говорил коротко, прямолинейно, не усложняя речь терминами. Это резко выделяло его на фоне других кандидатов, чьи речи часто воспринимались как абстрактные и оторванные от реальности.

Почему советские генсеки не признавали реформ

Во всех кампаниях Жириновского центральное место занимала тема границ государства и национального достоинства. Он последовательно говорил о потере статуса великой державы, о слабости власти и о необходимости вернуть стране былое величие. При этом его высказывания часто выходили за рамки дипломатических норм.

Так, одним из самых известных и часто цитируемых стало заявление, сделанное во время президентской кампании 1996 года, о «восстановлении исторической справедливости». В ряде выступлений Владимир Вольфович говорил, что Россия является наследницей Византии и «Третьего Рима», а значит должна вернуть себе влияние на Балканах и в Черноморском регионе.

В рамках той же кампании Жириновский неоднократно заявлял о необходимости выхода России к «теплым морям». Он говорил о контроле над Босфором и Дарданеллами, а также о прямом доступе к Индийскому океану. При этом он не скрывал, что может возникнуть необходимость в силовых мерах и пересмотре сложившегося порядка.

Сильный упор в своих предвыборных программах он делал на социально-экономические вопросы. В разные годы Жириновский обещал отмену платы за коммунальные услуги, государственное регулирование цен на продукты первой необходимости и повышение пенсий «в несколько раз».

Также Владимир Вольфович делал громкие заявления о наведении жесткого порядка в стране. Жириновский неоднократно выступал за возвращение смертной казни, усиление уголовной ответственности за тяжкие преступления и необходимость «заставить бояться закон».

В вопросах миграции Жириновский придерживался идеи о закрытии границ и резком ограничении въезда иностранцев. Он обещал депортацию нелегальных мигрантов и напрямую связывал миграцию с ростом преступности. Эти заявления звучали задолго до того, как миграционная тема стала центральной для большинства политиков.

Примечательно, что Владимир Вольфович годами повторял одни и те же идеи, лозунги и образы. Это было осознанным выбором. Постоянство сказанного сформировало узнаваемый политический образ. Избиратель всегда знал, чего ожидать от Жириновского, и в условиях активно меняющейся политической повестки это создавало эффект стабильности.

Несмотря на то что Жириновский не стал во главе страны, его кампании нельзя назвать провальными. Избирателям, уставшим от реформ, инфляции и неопределенности, Жириновский предлагал конкретный результат — и делал это максимально прямым языком. Владимир Вольфович из раза в раз получал весомый процент голосов и сохранял политическое влияние до самой смерти, 6 апреля 2022 года.

Ранее мы писали, что сказал Хрущев семье в день своего смещения.