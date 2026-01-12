Работодатели в России смогу отправлять сотрудников на приём к психиатру

В 1 марта 2026 года российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование.

Об этом рассказала доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьёва. По её словам, данное нововведение позволит работодателю более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работника.

«По результатам обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства», — передаёт РИА Новости.

Нейропсихолог Маргарита Сорогина ранее рассказала, что здоровый образ жизни влияет на сохранение когнитивных функций.

Осенью исследование сервиса Tripster показало, что подавляющее большинство россиян (90%) регулярно испытывают потребность в психологической перезагрузке.