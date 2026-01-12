Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Следующие длинные выходные будут ждать россиян в феврале. Об этом свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством РФ. Так, следующие длинные выходные пройдут в честь Дня защитника отечества в период с 21 по 23 февраля - россияне выйдут на работу только во вторник, 24 февраля.

После этого нерабочими будут 7-9 марта в честь Международного женского дня. В 2026 году майские праздники будут отмечаться двумя блоками по три дня. Так, выходные в честь Дня Труда пройдут с 1 по 3 мая, а в честь Дня Победы - с 9 по 11 мая. Летом нерабочими станут 12-14 июня во время празднования Дня России. Январь 2026 года стал самым "нерабочим" январем за последние пять лет в России. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, Ярослав Нилов сообщал, что в этом месяце россияне будут трудиться всего 15 дней, а остальное время было отведено под отдых.

При этом, "короткий" январь не повлияет на общее соотношение рабочих и нерабочих дней в году.