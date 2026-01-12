В России начнут действовать методические рекомендации по реализации готовой еды

Роспотребнадзор разработал рекомендации, призванные снизить риски при изготовлении и доставке готовой еды. Об этом сообщили на сайте ведомства. "Роспотребнадзором впервые дано определение "готовой еды".

Также Роспотребнадзор разработал и акцентирует особое внимание на методических рекомендациях, которые призваны снизить риски при изготовлении и доставке "готовой еды", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что работа была проведена совместно с Ассоциацией производителей и поставщиков готовой еды. Разработанные рекомендации включают в себя практические меры по идентификации и обеспечению ее безопасности продукции, а также по условиям упаковки и маркировки.

В ноябре прошлого года член Общественного совета при Роспотребнадзоре и глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий сообщил, что около 30% производителей готовой еды для магазинов и сервисов доставки нарушают обязательные требования к производству. Эксперт отметил, что рост числа отравлений готовой пищей связан с расширением масштабов ее производства и продаж, в том числе в торговых сетях.