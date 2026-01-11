Росавиация сделала предупреждение для планирующих путешествие жителей страны

Погодные условия в ближайшие дни могут вновь внести коррективы в работу воздушного транспорта, предупредили горожан и гостей столицы в Росавиации. В понедельник, 12 января, в Москве ожидается непогода — увеличение снегопада до ливневого снега.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — указали в организации.

Там пояснили, что подобные меры нужны в первую очередь для осуществления чистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, а также для обработки самолетов спецсоставом.

Циклон «Фрэнсис» принесет новые снегопады

Ранее в московском аэропорту Шереметьево на фоне погодных условий произошел коллапс. Работа авиагавани была парализована: десятки рейсов были перенесены и отменены. Людям приходилось сооружать себе самодельные спальные места в ожидании рейсов.