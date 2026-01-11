Юрист заявил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

Адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин заявил в разговоре с Woman.ru, что затягивание исполнения решения суда о передаче элитной квартиры в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье может сильно ударить по певице Ларисе Долиной.

Юрист пояснил, что в случае неисполнения судебного решения и возникновения у Лурье каких-либо убытков она имеет право взыскать их с Долиной. Он также отметил, что при возбуждении исполнительного производства и установлении судебным приставом факта умышленного уклонения от исполнения решения суда возможна и уголовная ответственность, подчеркнув, что игнорирование вступившего в силу судебного акта является достаточно рискованным. Вместе с тем эксперт выразил сомнение в том, что ситуация примет опасный для Долиной оборот.

Долина не явилась на передачу квартиры Лурье, так как находится не в Москве

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей. Адвокат уточнила, что пока акт приема-передачи не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться в свою квартиру.

Ранее Лурье выставила Долиной последнее требование.