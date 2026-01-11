Старейшая жительница России умерла в Самаре

В Самаре скончалась одна из старейших, а по некоторым данным, самая пожилая жительница России Нафиза Жарылгапова, пережившая три исторические эпохи. Об этом сообщили в группе «Казахи Поволжья» во «ВКонтакте».

Нафиза Исламбековна умерла 8 января в возрасте 112 лет. Она родилась в 1914 году на территории современного Казахстана ещё в Российской империи. Женщина пережила события Первой мировой и Гражданской войн, индустриализацию СССР, Великую Отечественную войну, освоение космоса, распад Советского Союза и становление новой России.

Последние годы долгожительница провела в микрорайоне Кошелев Парк под Самарой, куда переехала в 2020 году. За ней ухаживали родственники. Её семейное древо насчитывает 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.