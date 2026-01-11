Россиянам посоветовали, как начать первый рабочий день

Возвращение к рабочим будням после продолжительных праздников — это всегда стресс, поэтому важно подготовиться заранее, рассказал в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

По его словам, само утро первого рабочего дня лучше начать чуть раньше обычного, чтобы избежать спешки и снизить тревожность.

Придя в офис, не стоит сразу погружаться в поток задач, посоветовал эксперт.

«Первые полчаса посвятите спокойному старту: выпейте кофе, просмотрите входящие письма и сообщения, а затем составьте реалистичный план на день. Начните с решения самых срочных вопросов. После этого разберите накопившуюся информацию, обновите статусы по проектам и проведите короткие созвоны. И только после этого возвращайтесь к плановым задачам», — поделился он.

По возможности в этот день не стоит перегружать себя энергозатратными встречами, посоветовал собеседник RT.

По словам Семеренко, важно помнить, что концентрация после отдыха может быть ниже.

Поэтому стоит делать короткие паузы каждый час, чтобы немного размяться или просто перевести дух, считает специалист.

«Всю первую неделю сохраняйте размеренный темп работы. Главный фокус направьте на задачи с дедлайнами и те, что зависят от других людей, а уже потом полноценно погружайтесь в обычный ритм. Обязательно заложите в расписание время для непредвиденных вопросов и будьте готовы корректировать планы», — рассказал эксперт.

Также он порекомендовал проявить терпение к себе и коллегам.

«Не требуйте от себя максимальной скорости с первого же часа и с пониманием отнеситесь к возможным заминкам в коммуникации. Уже через несколько дней ритм войдёт в норму, а плавный старт поможет сохранить силы и мотивацию для продуктивного года», — резюмировал Семеренко.

