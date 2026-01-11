В России предложили поощрять сдающих новогодние ели для переработки

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил поощрять граждан, которые сдают новогодние ели в специализированные пункты для переработки.

Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова есть в распоряжении RT.

«К сожалению, любые праздники всегда заканчиваются, и перед миллионами соотечественников встаёт вопрос утилизации ёлок: их жизненный цикл заканчивается в ближайшем мусорном контейнере, создавая завалы из мёртвых стволов», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, такие деревья являются подходящим сырьём для вторичной переработки и использования: из бывших праздничных елей можно производить мебель, строительный материал, удобрения, топливо и многое другое.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки, а также системы поощрения граждан, сдающих свои деревья в такие учреждения. К примеру, это могли бы быть небольшие денежные поощрения либо скидочные сертификаты на приобретение живых растений или деревьев-саженцев для последующей высадки», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России призвали запустить Всероссийскую экологическую акцию «Полярная ночь».